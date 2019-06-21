Оптике волокут перспективы

АО «Оптиковолоконные системы» (Саранск, учредители «Роснано», «Газпром» и правительство Мордовии) планирует наладить собственное производство преформ для изготовления оптического волокна. Сейчас предприятие закупает их в Японии. Поставщиками сырья могут выступить иностранные производители, например германские. Однако предприятие хочет наладить выпуск в России, вероятно, по кооперации с химическими заводами. Объем инвестиций в проект может составить 10 млрд руб.

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, АО «Оптиковолоконные системы» может инвестировать до 10 млрд руб. в производство преформ — заготовок для вытяжки оптического волокна. Объем производства волокна в этом случае должен вырасти с текущих 4 млн км в год до 10–15 млн км. При этом весь рынок оптического волокна ЕврАзЭС на данный момент составляет 9 млн км в год. Компания рассчитывает на то, что государственная политика в области строительства современных линий связи изменится, и в стране будет сокращен разрыв с развитыми странами по протяженности оптоволокна в расчете на одного человека. Кроме того, стимулировать увеличение потребления оптического волокна может программа развития цифровой экономики.

Сырье для производства преформ (тетрахлорид кремния и тетрахлорид германия) «Оптиковолоконные системы» уже сейчас могут приобрести за границей, например в Германии.

Однако компания рассчитывает наладить производство в России. Сейчас сырье производится внутри страны, но степень его очистки недостаточная.

Технологиями его доочистки, например, владеет Институт химии высокочистых веществ РАН в Нижнем Новгороде, но саранскому предприятию нужны большие объемы. Сырье должной степени чистоты может также производить нижегородское НПП «Салют», но его поставки могут обеспечить изготовление десятков километров оптоволокна, а мощности Саранского завода измеряются миллионами километров. «Оптиковолоконные системы» вели переговоры с несколькими химическими предприятиями в Дзержинске, и видят их заинтересованность в сотрудничестве.

Оборудование для производства преформ саранский производитель планирует приобрести за рубежом. В том числе, рассматривался вариант покупки оборудования у финской компании Extrom, чье оборудование установлено на заводе сейчас. При этом технологический партнер, который может передать способы производства, пока не определен. Им могут выступить японские производители. Завод может быть построен за два года с момента утверждения проекта, еще год потребуется на пусконаладку. Сроки реализация проекта зависят от того, когда компании удастся выйти на объем производства 10 млн км волокна в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Оптиковолоконные системы» зарегистрировано в 2008 году. Уставный капитал — 3,56 млрд руб. Генеральный директор — Андрей Николаев. 47,73% компании принадлежит ГК «Роснано», такая же часть — в собственности ООО «ГПБ — Высокие технологии» («дочка» Газпромбанка), еще 1,89% находятся в собственности государственного казенного учреждения«Фонд имущества Мордовии». В 2018 году при выручке в 892,93 млн руб. предприятие впервые вышло на чистую прибыль, она составила 23,96 млн руб. В 2019 году на предприятии завершилась модернизация, производительность увеличилась в 1,5 раза. Стоимость проекта составила более 950 млн руб., из них 500 млн руб. – льготный заем ФРП.

Генеральный директор компании Андрей Николаев говорит, что основной проблемой для предприятия является возможность сбыта продукции в России из-за высокой степени конкуренции с основными мировыми производителями. При этом он уверяет, что зачастую эта конкуренция бывает недобросовестной. В частности, по его словам, в 2015 году при начале работы саранского завода один из крупнейших производителей оптоволокна Corning (США) фактически обязал российские кабельные заводы заключить с ним долгосрочные контракты. В связи с этим «Оптиволоконные системы» подали заявку на антидемпинговое расследование. Кроме того, господин Николаев указывает, что даже оборонные предприятия, несмотря на запрет, используют оптоволокно зарубежных производителей, хотя качество отечественного соответствует мировым стандартам, что подтверждено сертификатами.

«Сегодня сложно говорить о том, насколько нужно такое увеличение объемов производства оптоволокна,– говорит Константин Анкилов из TNT-Consulting.

— Дело в том, что этап активного строительства магистральных и крупных городских оптоволоконных сетей уже закончен несколько лет назад. Эти сети уже проложили везде, куда могли». При этом он отмечает, что пока еще остается потребность в оптоволокне на уровне регионов. Поэтому в обозримом будущем создание оптоволоконных сетей будет продолжаться, продукт также понадобится для перекладки уже существующих сетей. «Со временем оптоволокно вырабатывает свой срок службы, темнеет и теряет свои эксплуатационные качества. Поэтому ранее построенные сети придется менять. Основными рисками при организации таких производств в России действительно остается высокая конкуренция со стороны иностранных производителей»,– заключил эксперт.

Александра Викулова, Андрей Репин