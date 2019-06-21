Жителя Березовского приговорили к 17 годам за убийство двух человек

Свердловский облсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением на один год жителя Березовского Сергея Жернакова, которого признали виновным в двойном убийстве.

По версии следствия, в октябре 2018 года компания из трех мужчин пила алкоголь. В ходе встречи между ними произошла ссора, Сергея Жернакова избили, а затем связали брючным ремнем. В какой-то момент мужчине удалось освободиться. Он взял табурет и забил своих обидчиков до смерти.

«По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. 11 июня вердиктом присяжных подсудимый был признан виновным и не заслуживающим снисхождения»,— сообщили в суде. Уточняется, что суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн руб.