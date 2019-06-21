В Саратове участник ОПГ получил за инсценировку ДТП четыре года колонии

В Саратове вынесен приговор участнику преступного сообщества, которое занималось мошенничеством в сфере страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2011-2016 годах обвиняемый был участником группы, которая занималась незаконным получением страховых выплат за счет совершения фиктивных ДТП. В группу входило 10 человек, которые занимались инсценировкой аварий с участием дорогих автомобилей.

За указанный период девяти страховым компаниям причинен ущерб на общую сумму 70 млн руб. Обвиняемому, который признал вину и заключил досудебное соглашение, присудили четыре года колонии общего режима, уголовные дела в отношении других фигурантов находятся на завершающей стадии расследования.

Марина Ковалева