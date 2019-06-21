Фрегат «Адмирал флота Касатонов» примет участие в Международном военно-морском салоне

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 вернулся на судостроительный завод «Северная верфь». Он будет подготовлен к участию в Международном военно-морском салоне.

Во время второго этапа заводских ходовых испытаний была проверена работа главной энергетической установки, общекорабельных систем, проведены испытания вооружения и технических средств.

Добавим, что головной корабль серии — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был передан Миноброны РФ год назад.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего по заказу Минобороны завод «Северная верфь» строит пять корветов проекта 20386.