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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» примет участие в Международном военно-морском салоне

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 вернулся на судостроительный завод «Северная верфь». Он будет подготовлен к участию в Международном военно-морском салоне.

Во время второго этапа заводских ходовых испытаний была проверена работа главной энергетической установки, общекорабельных систем, проведены испытания вооружения и технических средств.

Добавим, что головной корабль серии — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был передан Миноброны РФ год назад.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего по заказу Минобороны завод «Северная верфь» строит пять корветов проекта 20386.

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