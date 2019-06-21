Индустриальный парк «Новосемейкино» появится в Самарской области

Строительство промышленного парка Новосемейкино планируется в одноименном населенном пункте в Красноярском районе Самарской области. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности первого вице-губернатора – председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

Согласно документу, объект займет площадь около 592,7 тыс. кв. м. Он разместится на первом участке на территории Радиоцентра №1 имени Попова.

Предполагается, что индустриальный парк поможет привлечь инвестиции российского и иностранного капитала и построить промышленную инфраструктуру для реализации инвестпроектов на территории Красноярского района.

Георгий Портнов