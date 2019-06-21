При взрыве в мечети в Багдаде погибли 10 человек

Террорист привел в действие «пояс смертника» у входа в мечеть в Багдаде. В результате погибли 10 человек, еще 30 пострадали, сообщает портал BaghdadToday со ссылкой на источник в органах безопасности.

«В результате подрыва смертника в мечети имама Махди в районе аль-Баладият на востоке Багдада погибли 10 человек, ранены 30»,— рассказал собеседник издания. Место происшествия оцепила полиция.

Накануне иракские СМИ сообщали, что органы безопасности нейтрализовали террориста-смертника при попытке привести в действие взрывное устройство в кафе города Ханакин северной провинции Дияла.