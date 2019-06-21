Сезонные факторы подыгрывают рублю

Курс доллара упал до минимума с лета прошлого года. Накануне американская валюта пробила отметку в 63 руб. А евро приблизился к показателю 71 руб. Ослабление доллара связано с действиями Федрезерва США: регулятор оставил ключевую ставку на прежнем уровне. А специалисты заговорили о возможном снижении показателя. Ожидается, что такие действия ФРС приведут к глобальному ослаблению доллара и повысят интерес к валютам развивающихся стран.

Будет ли рубль укрепляться в дальнейшем? Сейчас все возможности для этого есть, но рост курса национальной валюты не будет сильным, считает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Рубль попал в достаточно удачную полосу. В ведущих центральных банках сменили направленность денежной политики. Сейчас, конечно, речь о снижении ставки не идет, но, во всяком случае, регуляторы уже не говорят о повышении. В скором времени пройдет саммит G20, на котором, возможно, США с Китаем возобновят торговые переговоры. Это будет дополнительным фактором для того, чтобы инвесторы продолжили пользоваться благоприятной ситуацией на рынках. Поэтому рубль вполне имеет шансы укрепиться и до 62 за доллар».

Кроме того, по словам экономистов, позитивным фактором для рубля может стать рост цен на нефть. Накануне котировки марки Brent взлетели на 4% — до $64 за баррель. Это происходит на фоне обострения отношений США и Ирана. В четверг президент Дональд Трамп заявил, что военные ближневосточной страны могут быть причастны к атаке на американский беспилотник.

Впрочем, рубль вряд ли сможет укрепиться до 60 за доллар — этого не позволят Минфин и Центробанк, уверен вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский: «Я не вижу рубль ниже 62 по той простой причине, что у нас бюджет страдает, когда рубль укрепляется. Минфин всячески будет сопротивляться этому и увеличит скупку валюты на рынке — механизм достаточно хорошо опробован. 62-61 — максимум. Есть такая формула Глебыча, согласно которой укрепление российской валюты на один рубль вымывает из нашего бюджета 100 млрд руб. доходов. Если нефть будет сильно расти, то Минфину придется выкупать еще больше валюты с рынка».

Сейчас в пользу рубля играют по большей части сезонные факторы, которые сойдут на нет уже к концу лета, полагает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Так что сейчас, по словам эксперта, самое время покупать валюту: «Активные экспортеры продают валюту для налоговых платежей, которые будут на следующей неделе — первый момент. Второй момент — есть продажа валюты для выплаты дивидендов, а они платятся в рублях. В июне достаточно большие платежи. И вот два фактора поддерживают. Налоговая составляющая исчезнет, и рубль не будет таким сильным, как сейчас. К концу лета, скорее всего, будет обратная динамика. Те, кто получил дивиденды в рублях, будут уходить в твердые валюты. Рубль сейчас очень хорош для того, чтобы купить на него доллары».