На Кубани директор фирмы подозревается в невыплате зарплаты на сумму 759 тыс. рублей

Лабинский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Кривичи Юг» по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). А именно, мужчина подозревается в частичной невыплате зарплаты 19-ти своим сотрудникам свыше чем за 3 месяца работы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в период с декабря по май 2018 года задолженность генерального директора вышеупомянутой организации перед своими подчиненными составила 759 тыс. руб. При этом подозреваемый располагал необходимыми для погашения долга средствами, но потратил их на иные нужды предприятия.

На данный момент устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Марат Бабаев