В Оренбуржье на один день запретят продажу алкоголя

Запрет на продажу алкогольной продукции будет введен в Оренбуржье в День молодежи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В соответствии с постановлением правительства Оренбургской области 29 июня, в День молодежи, не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,– говорится в сообщении.

Запрет в Оренбургской области в этот день не коснется розничной продажи спиртного в точках общественного питания. Ранее полный запрет на продажу алкоголя был введен в ряде районов Самарской области. Причиной запрета стало празднование выпускного вечера. Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте регионального правительства.

Георгий Портнов