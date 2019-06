Сиэтл как живой

Группа Alice In Chains, входящая в число классических составов эпохи гранжа, впервые выступила в Москве, на сцене Adrenaline Stadium. Борис Барабанов наблюдал за тем, как отечественные меломаны догоняют давно ушедшую эпоху.

Рок-фанаты бывают очень щепетильны по отношению к своим кумирам. И если любимая группа лишается харизматичного фронтмена, то желание его коллег продолжать работать под прославившей их вывеской нередко воспринимается как кощунство. Бывают исключения, такие как, например, AC/DC, чей вокалист Брайан Джонсон такая же легенда, как его давно почивший предшественник Бон Скотт. Есть примеры, когда музыканты канонического состава придумывают впечатляющие формы поддержания жизни в коллективе: отправляются в турне с новыми вокалистами, как The Doors или INXS, или создают вокруг своего бренда целую денежную машину с фильмами, мюзиклами и музеями — таковы Queen. Но существование в природе Thin Lizzy без Фила Лайнотта или бренд «Король и Шут» на афише вызывают вопросы.

Вокалист Лейн Стейли работал в группе Alice In Chains с 1987 по 1996 год. В этот период группа выпустила свои самые знаменитые альбомы, в том числе EP «Jar of Flies», принципиальную для всего сиэтлского стиля запись. Соответственно, Стейли стал одной из икон стиля гранж, наряду с Куртом Кобейном из Nirvana, Эдди Веддером из Pearl Jam, Скоттом Уэйландом из Stone Temple Pilots и Крисом Корнеллом из Soundgarden. Рядом с ним на сцене работал гитарист Джерри Кантрелл, еще одна фигура, вошедшая в пантеон богов гранжа.

Лейн Стейли покинул Alice In Chains вследствие серьезной наркотической зависимости, группа приостановила работу, а в 2002 году Лейн Стейли умер. В его биографии было все, что присуще рок-н-ролльному канону: изобретение нового жанра, взлет «из низов», бешеная популярность, дурные привычки и смерть от зависимостей. Alice In Chains казались завершенной историей. Но в 2006-м в группу пришел вокалист Уильям Дюваль, мощный, гибкий, харизматичный парень, в совершенстве владеющий именно гранжевой вокальной манерой. Началась новая эра, которая продолжается до сих пор. В обновленном составе Alice In Chains выпустили три альбома, один другого лучше. Последний, «Rainier Fog» (2018), группа продвигает в нынешнем концертном турне.

Клуб Adrenaline Stadium был полон фанатов гранжа. На первый взгляд могло показаться, что люди пришли не конкретно на Alice In Chains, а на сходку адептов давно почившего стиля, из которого выросла вся нынешняя постгранжевая сцена, все те группы, которые приедут этим летом на московский фестиваль Park Live. Без звука, который показали Alice In Chains, не было бы ни 30 Seconds To Mars, ни Bring Me The Horizon, ни Nothing But Thieves. Нужно сказать, что, несмотря на гастрольный бум последних лет, никто из гранжевого канона до России пока не доезжал. Смертью Курта Кобейна, Криса Корнелла и Скотта Уэйланда закончилась история их групп. Pearl Jam — стадионные артисты, это слишком большой коммерческий риск для отечественных промоутеров. Но агентство «Мельница» все же рискнуло привезти Alice In Chains и сделало из их концерта своего рода pre-party перед Park Live.

И музыканты показали эталонный рок-концерт: они полностью развенчали миф о «сложном» звуке Adrenaline Staduim. Любой, даже никогда не слышавший группу зритель мог разобрать каждое слово и каждый аккорд. Уильям Дюваль вел публику от песни к песне, демонстрируя безупречное сценическое присутствие, свойственное большим звездам. Джерри Кантрелл благодарил публику за десятилетия терпения и поминал добрым словом Лейна Стейли. Но главное — группа продемонстрировала идеальный гранж без чужеродных примесей. Монументальные гитарные риффы, взятые классиками стиля у Black Sabbath, подпирали идеально сложенные мелодии, барабаны пробивали грудную клетку насквозь, публика восторженно и как-то очень искренне, не дежурно, отвечала аплодисментами на каждую песню.

Россия известна своей любовью к классическому хард-року, Scorpions и Uriah Heep могут играть здесь вечно. Казалось, что мода на гранж, заполнявший теле- и радиоэфир во всем мире в начале 1990-х, прошла стороной. Но концерт Alice In Chains подтвердил старую истину: в Москве на все найдется публика, нужно только уметь с ней работать.