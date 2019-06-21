В Краснодаре будут устанавливать трамвайные остановки с новым дизайном

Фото: администрация Краснодара

Вчера, 20 июня, в столице Кубани установили первую трамвайную остановку с новым дизайном. Как сообщили в мэрии, она появилась в Юбилейном микрорайоне. Она темно-серого цвета, с местом для инвалидов-колясочников или детских колясок.

«Справа установлен модуль с названием этой и следующей остановки, номерами трамваев. Мы рассчитываем, что впоследствии он может меняться на электронный», — рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Также сейчас идет разработка концепции новых конструкций троллейбусных и автобусных остановок. Первый образец появился по улице Ставропольской на пересечении со Стасова. Планируется пока протестировать новые остановки, затем доработать их с учетом критики и пожеланий граждан, а после – уже запустить массовое производство и внедрение остановочных комплексов новой конструкции.

Дмитрий Михеенко