Новосибирский застройщик «Новомарусино» признан банкротом

Новосибирская строительная компания ООО «Доступное жилье Новосибирск» признана банкротом. В компании введено конкурсное производство на пять месяцев. В реестр требований кредиторов ДЖН включены требования ООО «Индексстрой» в 22,6 млн руб., ООО «АВМ строй» — 2,3 млн руб., ООО «Страд» — 10,4 млн руб., ООО «Сибэк» — 1,3 млн руб., ИП Маслов И.В. — 3,3 млн руб.

Компания являлась застройщиком ЖК «Новомарусино», сообщается на сайте проекта. Он предусматривает строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 га. Два года назад дольщики «Новомарусино» размещали на сайте change.org обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия застройщика, который, по их данным, несколько раз переносил сроки сдачи домов.

ООО «ДЖН» принадлежит Вадиму Варвянскому, который также выступает совладельцем новосибирского АО «Доступное жилье». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ДЖН в 2017 году составила 93 млн руб., чистая прибыль — 313 тыс. руб., краткосрочные обязательства компании — 1,8 млрд руб. ДЖН является правообладателем ТМ «Новомарусино».

Оксана Павлова