«Пан Сити Групп» продает крупный объект недвижимости в центре Перми

В Перми выставлено на продажу здание по ул. Монастырской, 15. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито», четырехэтажное здание площадью 4201,7 кв. м с земельным участком 3213 кв. м, долей в праве 91% и собственной парковкой, оценивается в 230 млн руб.

Как сообщает «Новый компаньон», здание с каменными львами построено в 1947 году для комбината «Молотовуголь». В центральной части здания находится колоннада, ранее на балконах верхнего этажа стояли гипсовые статуи шахтеров. Фактически это единственное здание в городе, полностью построенное в стиле сталинского ампира, остальные подобные здания имеют лишь элементы этого архитектурного стиля. В здании находится девелоперская компания «Пермглавснаб». Гендиректор компании Владимир Занин сообщил, что «Пермглавснаб» только арендует часть здания, а продает недвижимость владелец - ООО «Пан сити Групп»(входит в ПФП-Группу бизнесмена Андрей Кузяева). Связаться с представителями «Пан Сити Групп» «Ъ-Прикамье» не удалось.