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В Югре уменьшили арендную плату для социальных предпринимателей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа—Югры уменьшили размер арендной платы окружного госимущества для социальных предпринимателей. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

«Учитывая излишне высокий и экономически не выгодный по мнению бизнес сообщества размер арендной платы, создание льготных условий в виде снижения размера арендной платы за владение и пользование госимуществом округа позволит соблюсти баланс интересов государства и общества»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Предложение о нововведении поступило от Общественной палаты округа. Как отметил директор департамента по управлению госимуществом Анатолий Уткин, изменения предполагают, что размер арендной платы для социально ориентированных НКО составит 1 руб. в месяц за один объект (сейчас с такой категорией пользователей заключено пять договоров аренды), для малого и среднего предпринимательства (МСП) — с понижающим коэффициентом равным 0,1. Средний размер арендной платы для МСП сейчас равен более 78,4 тыс. руб. в месяц, при понижающем коэффициенте он составит 7,8 тыс. руб., привел пример господин Уткин.

При этом льготы будут действовать «на вновь заключаемые договоры». На уже заключенные договоры нововведение не распространяется.

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