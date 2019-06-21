Мордовские «Оптиковолоконные системы» вложат до 10 млрд рублей в производство преформ

АО «Оптиковолоконные системы» (Саранск, учредители Роснано, Газпром, правительство Мордовии) намерено запустить собственное производство преформ – заготовок для вытяжки оптического волокна. Как стало известно “Ъ-Приволжье”, объем инвестиций в проект может составить до 10 млрд руб.

Сейчас предприятие закупает преформы в Японии. Для запуска собственного производства заготовок объем изготовляемого на заводе оптоволокна должен вырасти с 4 млн км в год до 10-15 млн км. Поставщиками сырья для производства преформ могут стать как импортные компании, так и отечественные. Оборудование могут закупить за рубежем.

Напомним, в 2019 году на предприятии завершилась модернизация, производительность увеличилась в 1,5 раза до 4 млн км волокна в год. Стоимость проекта составила более 950 млн руб., из них 500 млн руб. – льготный заем ФРП. Предприятие запустили в 2015 году, чистую прибыль оно впервые получило в 2018 году в размере 23,96 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Оптиковолоконные системы» зарегистрировано в 2008 году. Уставный капитал составляет 3,56 млрд руб. Генеральным директором является Андрей Николаев. 47,73% компании принадлежит ГК «Роснано», такая же часть – в собственности ООО «ГПБ – Высокие технологии» (учредитель Росимущество). В 2018 году при выручке в 892,93 млн руб. чистая прибыль предприятия составила 23,96 млн руб.

Александра Викулова