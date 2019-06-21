Фермеров на Ямале поддержат «агро-стартапами»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начинающих фермеров поддержат «агро-стартапами». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Сегодня, 21 июня, в региональном департаменте агропромышленного комплекса начался прием заявок на предоставление грантов. По словам директора департамента Александра Земских, в 2019 году власти предоставят два гранта на сумму до 3 млн руб. каждый.

«Эта поддержка будет оказываться ежегодно до окончания реализации национального проекта (“Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” — “Ъ-Урал”), то есть до 2024 года. В последующие годы грантов планируется больше»,— сообщил он.

В пресс-службе губернатора подчеркнули, что для участия в конкурсе фермерские хозяйства не должны иметь долгов по налогам, сборам, страховым взносам и прочим обязательным платежам. Также они не должны находиться в процессе банкротства или ликвидации. Кроме того, заявитель не должен ранее получать финансовую поддержку из бюджета округа на развитие хозяйства. «Еще одно обязательное условие – наличие у претендента не менее 10% собственных средств от суммы гранта. С момента получения гранта хозяйство должно работать не менее пяти лет. За счет средств гранта должны быть созданы постоянные рабочие места: не менее одного, если сумма гранта меньше 2 млн руб., и не менее двух, если сумма больше»,— пояснил господин Земских.

Потратить грант можно на покупку имущества, техники, оборудования, земельных участков из числа земель сельхозназначения, на приобретение или ремонт зданий и сооружений. Также деньги выделяют на покупку животных, рыбопосадочного материала и семян. В перечень расходов входит покупка техники и оленей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля. Победителей объявят 16 августа.