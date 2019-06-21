Около 1,8 млрд рублей получат семьи с детьми в Оренбуржье в 2019 году

Объем социальной помощи семей с детьми в Оренбуржье в текущем году составит около 1,8 млрд руб. Деньги будут направлены в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Об этом сообщает региональное правительство.

Речь идет о выплатах молодым семьям при рождении первенца, пособии на третьего ребенка при рождении двойни и тройни и региональном материнском капитале. Также деньги направляются на расширение доступа семьям, страдающим бесплодием и на программу экстракорпорального оплодотворения.

На сегодняшний день в Оренбургской области проживают свыше 288 тыс. семей, в них воспитываются около 444 тыс. детей. Объем средств регионального бюджета на соцподдержку семей с детьми за последние восемь лет увеличился примерно в 2,5 раза – с 1,9 млрд руб. в 2011 году до 4,6 млрд руб. в текущем.

Георгий Портнов