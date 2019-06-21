Краевые власти стимулируют муниципалитеты досрочно отказаться от ЕНВД

Депутаты заксобрания Пермского края на пленарном заседании поддержали изменения в закон «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае», предложенные главой региона Максимом Решетниковым. Поправки предполагают компенсации выпадающих доходов муниципалитетов, отменивших единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) с очередного финансового года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. На федеральном уровне принято решения об отмене данного налога к 2021 году. После этого предприниматели могут уплачивать взносы по патентной или упрощенной системе налогообложения.

Депутат Александр Григоренко призвал коллег не торопиться при принятии решения. «Не надо бежать впереди паровоза, федерация установила нам четкие сроки отмены этого налога. А в результате поспешной отмены ЕНВД на малый бизнес Пермского края ляжет дополнительная нагрузка — около 1 млрд руб. От этого пострадают небольшие торговые центры и производства, сельские магазины, НТО. Те, кто и так страдает от излишнего регулирования»,— заявил депутат. Он добавил, что 400 предпринимателей из Чусового подписали обращение против отмены ЕНВД.

Ранее на заседании экономического комитета заксобрания руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец назвал отмену ЕНВД «неизбежным злом». «Мы повышаем нагрузку на бизнес, и это вряд ли это пройдет безболезненно»,— отметил господин Борисовец. Вместе с тем он считает, что инициативу губернатора стоит поддержать, так как решение об отмене налога принято на федеральном уровне и Пермский край «все равно к этому придет».