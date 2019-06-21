На Кубани директора компании подозревают в невыплате зарплат на 759 тыс рублей

Генерального директора кубанской компании по производству деревянных строительных конструкций ООО «Кривичи Юг» подозревают в частичной невыплате зарплаты работникам (ч.1 ст.145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По данным «СПАРК- Интерфакс», речь идет о Николае Балашове.

По версии следствия, подозреваемый более трех месяцев недоплачивал девятнадцати рабочим. В результате задолженность по зарплате перед ними составила более 759 тыс. руб. При этом подозреваемый имел реальную возможность выплатить работникам долги, но использовал эти деньги на нужды предприятия.

По делу ведется следствие, назначена бухгалтерская экспертиза. Устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Кривичи Юг» было зарегистрировано в станице Махошевской Мостовского района Краснодарского края в феврале прошлого года с основным видом деятельности «производство прочих деревянных строительных конструкций и деревянных изделий». Генеральным директором компании является Николай Балашов, ему же принадлежит 70% предприятия. Еще по 15% имеют физлица Галина Гончарова и Валерий Федоров.

Дарья Голякова