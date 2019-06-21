Для реновации территории воронежского СК «Энергия» разработают проект планировки почти на 5 гектаров

Мэрия Воронежа утвердила задание на разработку проекта планировки территории в границах улиц Ворошилова, Моисеева, Бахметьева площадью 4,8 га, которое разработает ООО «Энергия», близкое девелоперу, депутату Воронежской облдумы Евгению Хамину. Документ, отметим, уже разрабатывался на территорию площадью 3,36 га в 2017 году. Речь идет о проекте реновации площадки спорткомплекса (СК) «Энергия» в центре города общей стоимостью 2,2 млрд руб.

На месте объекта, выкупленного ГК Хамина вместе с прилегающей территорией еще весной 2011 года, планируется строительство 21-этажного клубного дома на 159 квартир, гостиницы на 79 номеров, шестиэтажного наземного паркинга, а также обустройство сквера на 1,5 га. С территорией СК граничит жилкомплекс «Пять звезд», возведение которого практически завершено тем же девелопером.

Подробнее о проекте реновации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежскую "Энергию" направят ввысь».

Ирина Лобанова