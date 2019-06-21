Уралвагонзавод представит танк, созданный на 3D-принтере

Корпорация Уралвагонзавод представит танк, напечатанный на 3D-принтере. Как сообщили в пресс-службе предприятия, танк создан по оригинальным чертежам от Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ). Его представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Кроме этого, на стенде УВЗ можно будет увидеть танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ. Некоторые перспективные образцы вооружения в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах. На форуме с наглядной демонстрацией расскажут про технику Уралвагонзавода, «Уралтрансмаша», Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК «Витязь», ЦНИИ «Буревестник» и «Омсктрансмаша».

Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня в подмосковном КВЦ «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В первые дни выставка будет открыта только для специалистов и делегаций. С 28 по 30 июня ее откроют для всех желающих.