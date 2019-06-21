Благоустройства начали с демонтажа В сквере на ул. Пискунова установят видеонаблюдение и создадут зону wi-fi.

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода объявила начале работ по благоустройству сквера на ул. Прыгунова. Они реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», затраты планируются на уровне 22,5 млн. рублей.

Проект предусматривает озеленение территории, устройство тротуаров и наружного освещения, установку малых архитектурных форм, внедрение системы видеонаблюдения и создание зоны wi-fi.

Исполняющий обязанности главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов проверил как идут работы по проекту.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы - демонтирован бортовой камень, идет подготовка к укладке нового бордюра, - сообщил технический директор ООО «Нижавтодорстрой» Андрей Коротков.