Облигации «Талана» растут в цене

В апреле федеральный девелопер «Талан» разместил на Московской бирже первый облигационный выпуск на сумму 1 млрд руб. По данным на 17 июня, облигации, выпущенные номиналом 1000 руб., стоят 1007,5 руб. за штуку.

Облигации «Талана» интересны для инвестиций по нескольким причинам. Во-первых, доходность 15% годовых – примерно вдвое выше, чем средняя процентная ставка по банковским вкладам. Кроме того, купоны выплачиваются ежеквартально. Во-вторых, рост цены после размещения свидетельствует о спросе, а значит, инвестор сможет заработать не только на процентах, но и на росте стоимости самой облигации. В-третьих, облигации в целом считаются одним из наиболее надежных инвестиционных инструментов.

Чтобы приобрести ценные бумаги, необходимо открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Открыть счет можно на брокерской площадке или в банке. После этого, обратившись в любой офис продаж «Талана», можно приобрести облигации.

«Инвестиции в ценные бумаги могут стать хорошей альтернативой банковским вкладам, процентная ставка по которым постепенно снижается. Кроме того, в отличие от вклада, управлять сбережениями можно более гибко: покупка и продажа облигаций доступна в любое время, – отмечает заместитель генерального директора компании «Талан» по экономике и финансам Евгений Романенко. – За первый месяц после размещения облигации «Талана» приобрели около 500 частных инвесторов. Общая сумма их вложений составила 95,7 млн руб., то есть каждый инвестировал в среднем 200 тыс. руб.».

«Талан» предлагает и другие возможности для инвестирования: купить квартиру или коммерческое помещение в строящемся доме (сумма инвестиций эквивалентна стоимости квартиры/коммерческого помещения, доходность – 14%, срок инвестирования – до полутора лет), инвестировать в жилой комплекс (сумма – от 1 млн руб., доходность – 15% годовых, срок инвестирования – до двух лет) или в компанию (сумма – от 300 тыс. руб., доходность – 16%, срок – до трех лет). Подробнее – на сайте инвест.талан.рф и по тел. +7 (342) 299-99-33.