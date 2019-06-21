Производство чая на Кубани выросло на 9 %

С начала года на Кубани произвели 2,5 тысячи тонн чая, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Краснодарский край – единственный регион России, где производят чай в промышленном объеме. Этот продукт – бренд. Сегодня на него большой спрос не только в нашей стране, но и за ее пределами. К примеру, Китай, Сербия проявили заинтересованность в экспорте «Краснодарского чая», - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Кубани Федора Дереки

По словам министра, объемы сбора чайного листа и, соответственно, производство, растут благодаря восстановлению чайных плантаций.

Юлия Заикина