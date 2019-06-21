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У учителя школы бизнеса и предпринимательства похитили Rolex за 300 тыс. рублей

В Перми возбуждено уголовное дело по факту хищения у преподавателя пермского МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» часов Rolex стоимостью 300 тыс. руб. Как рассказали знакомые с ситуацией источники, мужчина решил продать их через ресурс Avito и договорился о сделке. За часами приехал человек, представившийся курьером. Получив часы, он скрылся в неизвестном направлении. Денег продавец так и не получил.

Учредителем школы является муниципалитет. Школа осуществляет обучение по программам начального, общего, среднего, а также дополнительного образования. Численность обучающихся, по данным сайта образовательного учреждения, более 1 тыс. человек.

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