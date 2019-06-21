Красноярская компания построит больницу в ХМАО за 7,2 млрд рублей

Строительством первой очереди центральной больницы в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на 1,1 тыс. коек за 7,2 млрд руб. займется красноярская компания ООО «Монолитстрой». Как указано на сайте госзакупок, предприятие единственное подало заявку на участие в конкурсе по выбору подрядчика.

По данным документации торгов, ООО «Монолитстрой» до конца июля 2021 года должно сдать в эксплуатацию первые четыре блока главного корпуса больницы, цех по переработке медотходов с оборудованием и коммуникациями (тепло- и электросети, водоснабжение, канализация), а также провести благоустройство территории.

ООО «Монолитстрой» зарегистрировано в 1992 году в Красноярске. По данным «СПАРК- Интерфакс», чистая прибыль компании в 2017 году составила 39,9 млн руб. Уставный компании равен 400 млн руб.