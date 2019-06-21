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Краевое минприроды купит два трактора за 2,7 млн рублей

Министерство природных ресурсов Пермского края объявило электронный аукцион на приобретение двух колесных тракторов. Как указано в техническом задании, техника должна быть новой, не ранее 2019 года выпуска, не бывшей в употреблении и в ремонте, не снятой с консервации (длительного хранения). Трактора поставляются вместе с необходимой технической документацией на русском языке. Срок действия гарантии на товар должен быть не менее 12 месяцев, но не менее, чем срок гарантии завода-изготовителя.

Технику необходимо поставить в Пермский лесопожарный центр и Октябрьский лесхоз Пермского края в течение 30 суток с момента подписания контракта. Аукцион состоится 2 августа. Максимальная цена контракта указана в размере 2,7 млн руб.

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