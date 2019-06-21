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На Дону предпринимателям в сфере сельского хозяйства направят 112 млн рублей

На развитие предпринимательства в сфере сельского хозяйства Ростовской области направят более 112 млн руб., сообщает пресс-служба Губернатора региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

Субсидии будут распределены в четвертом квартале этого года в соответствии с региональным проектом "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" по трем направлениям: грант "Аргостартап", компенсация сельхозкооперативам части затрат на покупку техники и оборудования, компенсирование затрат на оказание центрами компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров информационно-консультационных услуг. 

Юлия Заикина


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