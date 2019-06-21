Проблемный дом ЛИКа с 280 дольщиками в Липецке передан «Глобус групп»

АО «ЛИК» начало государственную регистрацию прав и обязанностей по строящемуся с 2014 года дому в микрорайоне Елецкий, новому застройщику ООО «Глобус групп», следует из сообщения региональной администрации. В правах обещают восстановить 280 участников долевого строительства.

Как сообщается, дом достроят по новой концепции, «Глобус групп» прорабатывает улучшения с тремя проектными организациями для создания «более качественного и современного жилья». В здании должны появиться обновленные входные группы и функциональные места общего пользования. Отделка подъездов будет сделана из «более современных материалов, чем было предусмотрено первоначальным проектом».

На текущий момент, по данным обладминистрации, выполнены работы по бетонированию перекрытия четвертого этажа, продолжается монтаж железобетонных колонн, ригелей, балок, лестничных маршей, секций шахт лифта, ведется кладка и облицовка стен. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2020 года.

О том, кто еще достраивает проблемные дома в регионе, в материале “Ъ-Черноземье” «"Орелстрой" берет в долю Липецк».

Ирина Лобанова