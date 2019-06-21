Власти Краснодарского края не согласны с критикой Владимира Путина

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался о ситуации в здравоохранении региона, комментируя критические замечания Владимира Путина о закрытии поликлиник в ходе прямой линии 20 июня. Комментарий господина Кондратьева опубликован пресс-службой администрации края: по мнению главы края, сеть медицинских учреждений первичного звена на самом деле не сокращается, а растет.

Во время прямой линии Владимир Путин назвал Кубань в числе регионов, где произошло существенное сокращение количества учреждений амбулаторно-поликлинической сети. «В некоторых регионах мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения,— заявил президент России.— Кстати, это достаточно благополучные регионы. И возглавляют их люди очень опытные и эффективные руководители. Вот в Краснодарском крае сокращение первичного звена в регионе в целом на 25%»,— сказал Владимир Путин. Губернатор Вениамин Кондратьев в своем комментарии заметил, что на самом деле за последние пять лет на Кубани количество офисов врачей общей практики выросло на 60%, а врачебных амбулаторий — более чем на 24%.

Министерство здравоохранения края уточнило, что сеть первичного звена амбулаторно-поликлинической помощи сохранилась и даже расширилась. «За последние пять лет для достижения целевых показателей "дорожной карты" по соглашению между Министерством здравоохранения России и администрацией нашего региона было проведено укрупнение медицинских организаций, которое привело к сокращению количества юридических лиц на 25%, но не самих учреждений первичного звена! Это сделано для того, чтобы уменьшить административный аппарат и сделать более мощным финансирование именно медицинской составляющей, улучшить доступность и качество медицинской помощи пациентам»,— сообщил краевой минздрав.

О прямой линии президента — в публикации “Ъ” «У прямства есть свои плюсы».

Анна Перова, Краснодар