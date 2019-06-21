Отсортировали по-умному

В Корейском переулке, где установлен единственный городе «умный» контейнер, прошла демонстрация его работы. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов сообщил, что «умный» контейнер может раздельно собирать вторсырье и твердые бытовые отходы, а также вести их коммерческий учет.

По мнению председателя правления ТСЖ 454 Михаила Швыганова, единственный способ мотивировать горожан вести раздельное накоплению отходов - снижение тарифа на вывоз мусора.