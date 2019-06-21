21 июня, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню
социальные сети
Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Отсортировали по-умному

Мотивировать горожан к раздельному накоплению ТБО может снижение тарифов.

от

В Корейском переулке, где установлен единственный городе «умный» контейнер, прошла демонстрация его работы. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов сообщил, что «умный» контейнер может раздельно собирать вторсырье и твердые бытовые отходы, а также вести их коммерческий учет.

По мнению председателя правления ТСЖ 454 Михаила Швыганова, единственный способ мотивировать горожан вести раздельное накоплению отходов - снижение тарифа на вывоз мусора.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Благоустройства начали с демонтажа В сквере на ул. Пискунова установят видеонаблюдение и создадут зону wi-fi.
Инвесторы нацелились на набережную Под проект благоустройства территории привлечено 3,5 млрд рублей.
Из Павлова с петицией Жители города рассказали Путину про котлован, заполненный ядовитым содержимым
Живите богато Депутаты гордумы будут зарабатывать 26 665 руб. в месяц
Сдали карту Она поможет в борьбе с нелегальным бизнесом.
Общественная палата попала под сокращение Число ее членов сократится до 30 человек
Профиль пользователя