Тренд на ответственность

При поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялась конференция «КСО-2019. Российский практикум», в которой приняли участие крупнейшие российские и иностранные компании.

Тема корпоративной социальной ответственности и экологии, устойчивого развития сегодня как никогда актуальна для российского бизнеса. Отраслевые лидеры, в том числе ЛУКОЙЛ, уже многие годы успешно поддерживают это направление. Компания инвестирует миллионы рублей на защиту окружающей среды, на развитие и внедрение новых технологий переработки отходов, на оптимизацию бизнес-процессов и снижение антропогенной нагрузки на природу.

В рамках конференции состоялась сессия «Развитие корпоративной социальной ответственности: эффективные инструменты, тренды и прогнозы», на которой эксперты обсудили международные стандарты КСО, инвестиции в экологию, рациональное природопользование для сохранения экосистем, развитие и внедрение новых технологий для снижения антропогенной нагрузки на природу.

Цели устойчивого развития направлены прежде всего на улучшение качества жизни людей. ЛУКОЙЛ реализует программу развития регионов своего присутствия через социальную политику. Только за прошлый год на нее потрачено около 9 млрд рублей. Компания оказывает содействие экономическому развитию, поддерживает учреждения культуры, науки, образования и спорта, оказывает помощь детским учреждениям, взаимодействует с коренными малочисленными народами Севера, проводит ежегодный конкурс социальных и культурных проектов.

КСО-2019. Российский практикум КСО-2019. Российский практикум КСО-2019. Российский практикум КСО-2019. Российский практикум КСО-2019. Российский практикум КСО-2019. Российский практикум

Так, благодаря компании расположенный в ХМАО — Югре Когалым превратился из рабочего поселка для нефтяников в один из популярных туристических городов. При поддержке ЛУКОЙЛа построены уникальный спортивно-культурный центр «Галактика» с океанариумом, аквапарком и оранжереей, филиал Малого театра — единственный в России за пределами Москвы, храм Святой Татианы. В ближайшее время в Когалыме появится масштабный центр спортивной подготовки по зимним видам спорта.

Улучшение экологической ситуации в регионах присутствия также одно из направлений корпоративной ответственности ЛУКОЙЛа. В первую очередь речь идет о сокращении факельного сжигания попутного нефтяного газа. За последние пять лет ЛУКОЙЛ увеличил его использование с 77% до более чем 97%.

Похожая практика по минимизации воздействия касается и добычи на морских месторождениях, где у компании действует полный запрет на сброс отходов в морскую среду.

ЛУКОЙЛ также развивает объекты альтернативной энергетики — солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, дополнительно снижая уровень воздействия на окружающую среду.

В компании считают, что КСО — не следование модным веяниям, а важное конкурентное преимущество. Социальная ответственность — неотъемлемая часть долгосрочной стратегии, следование которой позволит укрепить конкурентные позиции.

Эксперты также резюмировали, что корпоративная ответственность реформирует бизнес, который за счет социальных инвестиций и участия в жизни общества получает новый импульс к развитию.

Участников сессии поддержала начальник отдела проектов межсекторного взаимодействия департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева, которая отметила, что министерство готово к сотрудничеству.

«В прошлом году у нас появились методические материалы, где мы обобщали лучший опыт, как субъекты Российской Федерации со своей стороны работают с компаниями и помогают им развивать их корпоративную социальную ответственность»,— подчеркнула она.