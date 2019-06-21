Объявлены выборы дум 12 городских округов

Избирательная комиссия Пермского края опубликовала перечень выборов в органы местного самоуправления Прикамья, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. На данный момент объявлены 12 кампаний по выборам депутатов городских округов, созданных на базе Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского муниципальных районов. Сформированные думы станут единственными представительными органами городских округов и заменят собой существующие в районах земские собрания, думы и советы депутатов.

8 сентября состоятся также выборы в земские собрания Пермского, Куединского, Сивинского районов и думу ЗАТО Звездный. Всего в единый день голосования в Прикамье пройдет 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах и будет замещено более 350 депутатских мандатов.