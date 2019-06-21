Инвесторы нацелились на набережную

АО «Новакард» представило проект развития Черниговской набережной. В рамках проекта планируется комплексное благоустройство набережной Оки на протяжении от Молитовского моста до метромоста. В частности, Куйбышевскую водонапорную станцию компания намерена превратить в бизнес- и арт-объект.

Кроме того, проект предусматривает реставрацию жилых домов, расположенных на благоустраиваемой территории, и создание парка. Стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей, 3,5 млрд из которых уже готовы вложить инвесторы.