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Фото: Андрей Абрамов

Инвесторы нацелились на набережную

Под проект благоустройства территории привлечено 3,5 млрд рублей.

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АО «Новакард» представило проект развития Черниговской набережной. В рамках проекта планируется комплексное благоустройство набережной Оки на протяжении от Молитовского моста до метромоста. В частности, Куйбышевскую водонапорную станцию компания намерена превратить в бизнес- и арт-объект.

Кроме того, проект предусматривает реставрацию жилых домов, расположенных на благоустраиваемой территории, и создание парка. Стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей, 3,5 млрд из которых уже готовы вложить инвесторы.

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