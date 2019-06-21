Собаки уральской таможни выявили почти 300 нарушений закона

На Урале в 2018 году служебные собаки 291 раз помогли обнаружить незаконно перевозимые товары. По словам замначальника кинологической службы Уральской оперативной таможни Юлии Регуш, в этом году с помощью служебных собак поведена 171 успешная операция.

«В прошлом году были изъяты более 4 кг наркотиков, более 1 т табачных изделий, контрабанда которых осуществляется в основном на границе с Казахстаном. Туда же входит несколько фактов выявления объектов СИТЕС (животные и растения, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения — “Ъ-Урал”)»,— рассказала госпожа Регуш.

По ее словам, результативность применения собак растет с каждым годом. «Несмотря на технологический процесс, ни одно устройство в мире пока не может сравниться с качеством работы собачьего носа. Нужно учитывать то, что собака, кроме своих физиологических способностей, имеет свойство накапливать определенных опыт, проявлять инициативу, работать в нестандартных ситуациях»,— пояснила Юлия Регуш.

Мария Арабей