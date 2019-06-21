В Музей современного искусства в Уфе планируют вложить около 1 млрд рублей

Совладелец телеком-оператора «Уфанет», уфимский бизнесмен Марат Ахметшин планирует вложить в строительство Музея современного искусства в Уфе около 1 млрд руб. Объект площадью около 10 тыс. кв. м планируют построить на муниципальном участке — в зеленой зоне на спуске к набережной реки Белой за зданием музея Тюлькина на улице Волновая.

Бизнесмен рассказал “Ъ-Уфа”, что планирует инвестировать в проект собственные средства. С властями города обсуждается вариант долгосрочной аренды участка. Строительство планируют начать в 2024 году, сдачу объекта — в конце 2025 года.

«Я прекрасно понимаю, что это некоммерческий проект, который не будет приносить прибыли. Он не сможет выйти на самоокупаемость, его придется постоянно дофинансировать. Я к этому готов»,— сказал Марат Ахметшин.

Булат Баширов