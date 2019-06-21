Отцу дали три года за гибель пятерых детей во время пожара

Новосибирский суд приговорил многодетного отца к трем годам и двум месяцам колонии за гибель при пожаре его детей, с которыми он, по данным следствия, плохо обращался. Как сообщает управление СКР, в декабре 2017 года в доме в поселке Степной Искитимского района произошел пожар, в котором погибли пятеро детей. Следователи установили, что отец детей «самовольно подключился к электричеству», из-за большой нагрузки на электросети в доме произошло короткое замыкание.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что мужчина периодически избивал своих детей. Суд признал Владимира Перфильева виновным по всем предъявленным ему статьям: причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), истязание (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ).

Юлия Сасевич