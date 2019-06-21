Счетная палата нашла нарушения в Минкомсвязи при исполнении бюджета

Счетная палата (СП) выявила нарушения в исполнении Минкомсвязью бюджета за 2018 год. В частности, нарушения были допущены при формировании бюджетной отчетности, распоряжении имуществом и подготовке планов информатизации государственных органов.

Так, Минкомсвязь не отразила в бюджетном учете сведения о двух банковских гарантиях, которые получила для обеспечения обязательств по контрактам на сумму 21,14 млн руб. «Кроме того, в документе нет сведений о квартирах, которые Минкомсвязь передала сотрудникам в безвозмездное пользование, и о списанном имуществе. Всего — 82 единицы по условной цене в 1 руб. при оценочной стоимости в 14,29 млн руб.»,— говорится в сообщении надзорного органа.

По информации Счетной палаты, Минкомсвязь также разместила свои аппаратно-программные комплексы и информационные системы на технологических площадках других организаций без договоров на ответственное хранение или передачу в безвозмездное пользование. СП отметила риски утраты этого имущества. Помимо прочего «Минкомсвязь как уполномоченный госорган не соблюдала сроки проведения экспертной оценки документов по информационно-коммуникационным технологиям».