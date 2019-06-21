В Самарской области запрещено продавать алкоголь из-за празднования выпускных вечеров

Полный запрет на продажу алкоголя введен в ряде районов Самарской области. Причиной запрета стало празднование выпускного вечера. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте регионального правительства.

В частности, запрет на продажу алкоголя с 8:00 до 23:00 (MSK+1) введен в пятницу и в отдельные дни в селах Кошкинского, Безенчукского, Большеглушицкого района в селе Красноармейское и в Тольятти. Ограничение будет действовать в течение одного дня.

По информации правительства Самарской области, всего в текущем году в регионе свыше 13 тыс. выпускников. Из них более 2 тыс. человек претендуют на медали «За успехи в учении». Также стало известно, что 92 выпускника школ Самарской области за успехи в учебе отправились на главный выпускной страны – Кремлевский бал.

Георгий Портнов