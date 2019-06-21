План интеллектуальной транспортной системы намерены создать в Петербурге к 2021 году

В течение двух лет в Петербурге будет разработано техническое задание для внедрения в городе интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая является частью проекта «Умный город». В настоящий момент вся необходимая для этого инфраструктура уже существует, заявил в рамках форума SmartTRANSPORT – 2019 председатель комитета по транспорту Петербурга Александр Головин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам господина Головина, в данном вопросе город изучает опыт Сингапура, Парижа и других крупных городов мира. В Смольном убеждены, что в перспективе искусственный интеллект должен помочь найти инструменты для автоматизированного управления городским трафиком.

Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках государственной программы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Форум SmartTRANSPORT – 2019 проходит в Петербурге 19-21 июня.