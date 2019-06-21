С применением счетов эскроу в Саратовской области будут достраивать 47 домов

В Саратовской области с применением счетов эскроу будут достраиваться 47 домов. Об этом на состоявшейся в министерстве строительства и ЖКХ региона встрече застройщиков и банковского сообщества сообщил заместитель министра Михаил Бутылкин.

По новым правилам финансирования будут достраиваться дома, построенные менее чем на 30%, и в которых продано по договорам долевого участия не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений.

«В области по проектному финансированию могут работать 20 кредитных организаций, пять из которых рассматривают заявки и девять готовы оказать консультативную помощь. Сейчас одобрено семь заявок, рассматриваются еще 22. В министерстве строительства находится на рассмотрении 11 заявок на продолжение строительства по старым правилам», - уточнил господин Бутылкин.

Внедрение счетов эскроу «даст контроль и защиту прав дольщиков», - уверен чиновник, поскольку «риск, который раньше нес застройщик, переложен на крупнейшие банки страны».

При достройке объектов по новым правилам станет возможным снижение до 2% от базовой ставки по ипотеке, заверили в облминстрое.

Сейчас в Саратовской области с привлечением денежных средств дольщиков работают 84 застройщика, ведется строительство 142 объектов.

Марина Ковалева