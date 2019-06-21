Дело челябинского экс-омбудсмена о мошенничестве с фермерским грантом направлено в суд

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова, который проходит по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Челябинска.Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, господин Севастьянов в 2017 году предоставил в региональный минсельхоз поддельные документы о наличии у него стада коров, чтобы получить грант в размере 3 млн руб. как начинающий фермер. «Однако свой преступный умысел не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку факт предоставления подложных документов выявлен при проверке сотрудниками министерства»,- отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

По обвинению в мошенничестве Алексей Севастьянов был задержан в Москве 20 февраля. Его этапировали в Челябинск, где он провел несколько суток в изоляторе временного содержания. Позже он был отпущен под подписку о невыезде. Сам господин Севастьянов заявлял, что считает уголовное дело политическим.

20 июня Алексей Севастьянов подал документы на участие в выборах губернатора Челябинской области. Областной избирком сообщил, что кандидат выдвинулся от партии «Гражданская сила».