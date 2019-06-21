Израиль готов субсидировать авиарейс из Новосибирска в Тель-Авив

Департамент министерства туризма Израиля в России ведет переговоры с авиакомпаниями о запуске прямого авиарейса из Новосибирска в Тель-Авив. «Мы уверены, что с открытием прямого рейса количество туристов из Новосибирска и всей Сибири значительно вырастет. Мы уже видим живой интерес к программе субсидирования этого рейса»,— цитирует «Интерфакс» директора по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в России Ксению Воронцову, чьи слова привела пресс-служба министерства.

По данным властей Израиля, Новосибирск находится на третьем месте по количеству въезжающих в страну туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего за пять месяцев 2019 года из России в Израиль прибыло 161,5 тыс. туристов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Илья Галагуз