Виновники обрушения пятиэтажки в Междуреченске получили реальные сроки

Междуреченский горсуд приговорил к различным срокам в колонии-поселении четырех местных жителей, признанных виновными в обрушении жилого дома в 2016 году. Об этом сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области.

Суд установил, что в мае 2016 года собственник одного из помещений пятиэтажного дома в Междуреченске договорился выполнить ремонт фасадной стены. Не имея проектной и разрешительной документации, неквалифицированные рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами, увеличив нагрузку на конструкцию. 31 мая в 17:20 произошло обрушение с пятого по первый этаж стены жилого дома: двое его жильцов погибли, трое пострадали, разрушились 68 квартир. Следствие оценило ущерб собственникам жилых и нежилых помещений в 85,4 млн руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее за собой смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Суд назначил обвиняемым сроки в колонии-поселении: собственник одного из помещений получил пять с половиной лет, трое рабочих — по четыре года.

Нина Обелюнас