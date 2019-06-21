В Самаре двух полицейских подозревают в попустительстве в незаконной игорной деятельности

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки. Расследование ведется по материалам УФСБ России по региону, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 10 июня 2019 года правоохранители получили взятку на общую сумму 350 тыс. руб. через посредников за попустительство в незаконной игорной деятельности на территории Самары. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Самаре экс-полицейские обвиняются в покушении на мошенничество и посредничестве во взятке в 600 тыс. руб.

Подробнее о задержании офицера УВД Тольятти за крышевание сети борделей читайте в публикации “Ъ-Волга” «Полицейские легкого поведения».

Евгений Чернов