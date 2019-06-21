В Городском саду Краснодара сносят два кафе

Начался снос самовольно реконструированных одноэтажных капитальных кафе площадью 264 кв. м и 90 кв. м по улице Постовой, 34/9 в Городском саду Краснодара. Это уже не первые объекты общепита, которые по решению суда и под контролем службы судебных приставов в Городском саду демонтируют подрядные организации, чтобы затем взыскать в собственников деньги за свои работы. На минувшей неделе начался снос кафе узбекской кухни «Шелковый путь», состоящего из двух капитальных строений совокупной площадью более 350 кв. м.

Как сообщили в краевой службе судебных приставов, в рамках возбужденного исполнительного производства сотрудники отдела по Западному округу кубанской столицы пытались убедить собственника кафе снести объекты собственными силами. Тем не менее, в конечном итоге строительная техника и рабочие были привлечены взыскателем. Все расходы на снос будут взысканы с должника в судебном порядке.

Василий Хитрых