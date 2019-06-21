Новый директор департамента культуры Югры приступил к работе

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Артур Латыпов приступил к работе в должности директора департамента культуры. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей. Господина Латыпова назначили пост директора по итогам общественного отбора, стартовавшего 26 апреля. Ранее главой ведомства был Александр Тиртока. В декабре 2018 года он написал заявление об отставке по собственному желанию.

На должность главы департаменте претендовали 13 человек. Отбор включал в себя несколько этапов: оценочные мероприятия, конференция с участием представителей профессионального сообщества, дебаты в прямом эфире и собеседование экспертной комиссии. Успешно прошедшие все этапы общественного отбора встречались с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Артуру Латыпову 35 лет. Родился в городе Туймазы республики Башкортостан. Окончил Октябрьское музыкальное училище по специальности «Инструментальное исполнение». В 2011 году получил образование по специальности «Менеджмент организации» в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. До назначения главой департамента культуры работал директором СОШ №5 в Югорске.