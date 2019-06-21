Назначена дата рассмотрения иска по делу Бориса Дубровского и «Южуралмоста»

Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение иска АО «Южуралмост» к ФАС России на 19 августа. В качестве третьих лиц по делу привлечены бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и региональный миндортранс. Информация о назначении судебного заседания опубликована в картотеке арбитражных дел.

В суде «Южуралмост» требует признать недействительным решение антимонопольного ведомства. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Федеральная антимонопольная служба России признала факт картельного сговора между экс-губернатором Борисом Дубровским, «Южуралмостом» и министерством дорожного строительства и транспорта Челябинской области. В результате антиконкурентного соглашения компания получила госконтракты на ремонт и содержание дорог на общую сумму 2,4 млрд руб., в течение нескольких лет «Южуралмост» занимал более 90% рынка дорожных работ в Челябинской области. После решения ФАС Борис Дубровский ушел в отставку. Антимонопольное ведомство сообщало, что передало информацию о картельном сговоре в правоохранительные органы.