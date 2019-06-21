В поселке Пашковский Краснодара благоустроят сквер «Студенческий»

До конца сентября в краснодарском микрорайоне Пашковский городские власти планируют благоустроить старейший городской сквер «Студенческий». Он занимает площадь 1,1 га в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и Бершанской. В настоящее время там завершается демонтаж старого асфальтового покрытия и началось формирование нижнего слоя для укладки тротуарной плитки на главной аллее. Работы проводит ООО «Кубаньблагсервис2».

Специалисты подрядчика сделали санитарную обрезку зеленых насаждений и убрали аварийные деревья в сквере. Осенью планируется высадить 50 новых деревьев — лип, сосен, магнолий и черемух, и больше 4 тыс.кустарников. На цветочных клумбах высадят розы. В сквере установят около 50 новых лавочек и столько же светильников, сформируют газоны, создадут систему автоматического полива. Благоустройству подлежит и примыкающая к скверу территория техникума управления, информатизации и сервиса.

В сквере построят новую детскую и спортивную площадки с прорезиненным покрытием, установят 22 элемента игрового и спортивного оборудования. Также поставят новые столы для настольного тенниса, сообщили в мэрии кубанской столицы.

Василий Хитрых