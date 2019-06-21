На Дону застройщика обвиняют в хищении 40 млн рублей

Бывшего директора азовской строительной компании «Рост» будут судить за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет об Антоне Попике.

По версии следствия, с 2016 по 2017 год злоумышленник заключил однотипные договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Азове на 120 млн руб. Застройщик имел возможность достроить дом и выполнить обязательства перед дольщиками, однако похитил из кассы 40 млн. руб. и потратил на собственные нужды. В результате дома остались недостроенными.

Дело рассмотрит Азовский городской суд Ростовской области.

Дарья Голякова